Тедеско объяснил свои слова про отстранение «Спартака» от еврокубков

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что никогда не призывал исключить «Спартак» из Лиги Европы.

– Хочется прояснить одну вещь. Вы как-то сказали, что «отстранение «Спартака» перед игрой с вашим «Лейпцигом» в Лиге Европы – правильное решение». К вам отношение среди болельщиков «Спартака» до сих пор максимально позитивное, но эта фраза многих смутила...

– Ваш футбол находится в сложной ситуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Спартака»!

Важно самим слышать то, что я сказал по этому поводу на пресс-конференции. Так вот, я всегда говорил лишь, что сам ничего не решаю – это решает УЕФА.

– В том розыгрыше Лиги Европы «Спартак» занял первое место в самой сложной группе, а Соболев даже заявил, что клуб мог бы выиграть турнир. Как считаете, действительно ли та команда была на это способна?

– Я был тренером этой команды, верил в нее, любил ее. Причем это относится не только к болельщикам, стадиону, но и к игрокам. Думаю, что у коллектива был хороший потенциал. В какие-то моменты важна удача и еще некоторые факторы.

В последний раз я был на матче «Спартака», когда играли против «Наполи». И мы победили! Команда выглядела просто прекрасно. Если ты обыгрываешь «Наполи», значит, в состоянии пройти любого соперника.