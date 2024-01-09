Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Тедеско объяснил свои слова про отстранение «Спартака» от еврокубков

    Тедеско объяснил свои слова про отстранение «Спартака» от еврокубков

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что никогда не призывал исключить «Спартак» из Лиги Европы.

    – Хочется прояснить одну вещь. Вы как-то сказали, что «отстранение «Спартака» перед игрой с вашим «Лейпцигом» в Лиге Европы – правильное решение». К вам отношение среди болельщиков «Спартака» до сих пор максимально позитивное, но эта фраза многих смутила...

    – Ваш футбол находится в сложной ситуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Спартака»!

    Важно самим слышать то, что я сказал по этому поводу на пресс-конференции. Так вот, я всегда говорил лишь, что сам ничего не решаю – это решает УЕФА.

    – В том розыгрыше Лиги Европы «Спартак» занял первое место в самой сложной группе, а Соболев даже заявил, что клуб мог бы выиграть турнир. Как считаете, действительно ли та команда была на это способна?

    – Я был тренером этой команды, верил в нее, любил ее. Причем это относится не только к болельщикам, стадиону, но и к игрокам. Думаю, что у коллектива был хороший потенциал. В какие-то моменты важна удача и еще некоторые факторы.

    В последний раз я был на матче «Спартака», когда играли против «Наполи». И мы победили! Команда выглядела просто прекрасно. Если ты обыгрываешь «Наполи», значит, в состоянии пройти любого соперника.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
    • Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
    • Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.

    Новости по теме
    Тедеско назвал самых неудобных соперников в РПЛ 3
    Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом 2
    Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1704823342
    Так говорил или не говорил???.. Пи***бол.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+