Жесткая реакция Губерниева на резонансное заявление спортивного директора «Оренбурга»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева за слова про потенциального новичка Хорди Томпсона.

В ноябре чилиец был арестован за избиение бывшей девушки.

Потерпевшая обвинила его в покушении на убийство.

Андреев встал на защиту Томпсона: «А у кого нет темной стороны? Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?»

– Как относитесь к переходу в «Оренбург» чилийца Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в совершении насилия над девушкой?

– Там большая проблема с высказываниями. Я слышал, что говорили ответственные люди из «Оренбурга». Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно.

– Это идeт от непрофессионализма в области общественных коммуникаций?

– Здесь важна риторика. Если спортсмен хороший, можно его взять, и он будет приносить пользу, но когда люди оправдывают домашнее насилие, то, с моей точки зрения, это немыслимо. Эту ситуацию можно вырулить, но нужно следить за языком.

Можно было поговорить со спортсменом, чтобы он выступил с заявлением, чтобы об этом сказали руководители клуба и направили градус по-другому, а когда ты это косвенным образом ещe и поощряешь, – хоть стой, хоть падай. Мне стыдно за такие высказывания людей из «Оренбурга».