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    • Жесткая реакция Губерниева на резонансное заявление спортивного директора «Оренбурга»

    Жесткая реакция Губерниева на резонансное заявление спортивного директора «Оренбурга»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева за слова про потенциального новичка Хорди Томпсона.

    • В ноябре чилиец был арестован за избиение бывшей девушки.
    • Потерпевшая обвинила его в покушении на убийство.
    • Андреев встал на защиту Томпсона: «А у кого нет темной стороны? Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?»

    – Как относитесь к переходу в «Оренбург» чилийца Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в совершении насилия над девушкой?

    – Там большая проблема с высказываниями. Я слышал, что говорили ответственные люди из «Оренбурга». Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно.

    – Это идeт от непрофессионализма в области общественных коммуникаций?

    – Здесь важна риторика. Если спортсмен хороший, можно его взять, и он будет приносить пользу, но когда люди оправдывают домашнее насилие, то, с моей точки зрения, это немыслимо. Эту ситуацию можно вырулить, но нужно следить за языком.

    Можно было поговорить со спортсменом, чтобы он выступил с заявлением, чтобы об этом сказали руководители клуба и направили градус по-другому, а когда ты это косвенным образом ещe и поощряешь, – хоть стой, хоть падай. Мне стыдно за такие высказывания людей из «Оренбурга».

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    Источник: Metaratings

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    09.01.2024 20:20
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    Комментарии (5)
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    portero
    1704822593
    И это "датский" звиздабол про этику кукарекает???? Продажная душёнка губера, что угодно за денюжку петь будет...
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    DOCTOR PENALTY
    1704823032
    РПЛ начинает жить по понятиям. )
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    Дядя Серёжа
    1704857356
    Сам же сказал - это люди из Оренбурга...
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