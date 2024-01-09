«Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях перехода Ахметова

У «Зенита» и «Краснодара» разные версии насчет трансфера Ильзата Ахматова.
Петербуржцы объявили о договоренности с краснодарцами, а те утверждают, что с ними переход никто не согласовывал.
«Зенит» и «Краснодар» достигли соглашения о переходе Ильзата Ахметова», – говорится в публикации «Зенита».
«Ильзат Ахметов активировал опцию и расторг контракт с «Краснодаром». «Быки» получат финансовую компенсацию», – так звучит версия «Краснодара».
- Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
- Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.