«Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях перехода Ахметова

У «Зенита» и «Краснодара» разные версии насчет трансфера Ильзата Ахматова.

Петербуржцы объявили о договоренности с краснодарцами, а те утверждают, что с ними переход никто не согласовывал.

«Зенит» и «Краснодар» достигли соглашения о переходе Ильзата Ахметова», – говорится в публикации «Зенита».

«Ильзат Ахметов активировал опцию и расторг контракт с «Краснодаром». «Быки» получат финансовую компенсацию», – так звучит версия «Краснодара».