Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях перехода Ахметова

    «Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях перехода Ахметова

    У «Зенита» и «Краснодара» разные версии насчет трансфера Ильзата Ахматова.

    Петербуржцы объявили о договоренности с краснодарцами, а те утверждают, что с ними переход никто не согласовывал.

    «Зенит» и «Краснодар» достигли соглашения о переходе Ильзата Ахметова», – говорится в публикации «Зенита».

    «Ильзат Ахметов активировал опцию и расторг контракт с «Краснодаром». «Быки» получат финансовую компенсацию», – так звучит версия «Краснодара».

    • Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»
    Широков считает, что Ахметов перешел в «Зенит» не из-за денег 4
    Ахметов обратился к болельщикам «Зенита» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Desma
    1704820623
    активировал опцию и расторг контракт с «Краснодаром»? По-русски сбежал..............
    Ответить
    russkiisergei
    1704821230
    очередной полировщик лавки
    Ответить
    Kollljan
    1704824904
    Надо вытаскивать Сочи из ямы. В аренду туда Ильзата
    Ответить
    Solist345345
    1704828095
    Одни и те же схемы.
    Ответить
    VVM1964
    1704834886
    Опять Зенит какие-то мутные схемы проворачивает !!!(((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+