Лепсая назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино

Футбольный агент Тимур Лепсая оценил нового защитника «Зенита» Нино.

«Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания.

Нино – надeжный футболист, хорошо начинает атаки, капитан «Флуминенсе», выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью.

Бразилец неплохо читает игру, надeжен, но самая большая проблема – скорость. Но думаю, что скауты «Зенита» имели это в виду, когда прорабатывали его», – сказал Лепсая.