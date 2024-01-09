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    Лепсая назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино

    Футбольный агент Тимур Лепсая оценил нового защитника «Зенита» Нино.

    «Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания.

    Нино – надeжный футболист, хорошо начинает атаки, капитан «Флуминенсе», выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью.

    Бразилец неплохо читает игру, надeжен, но самая большая проблема – скорость. Но думаю, что скауты «Зенита» имели это в виду, когда прорабатывали его», – сказал Лепсая.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт новичка рассчитан до лета 2028 года.
    • 26-летний Нино – игрок сборной Бразилии (дебютировал в ноябре).

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.01.2024 17:17
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    Комментарии (5)
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    Ziklop
    1704811300
    У Зенита нет бегущего защитника! всех продают бегущих, для семака скорость не показатель, ему нравятся когда Зениту забивают убегая в контратаку догоняя и убегая от защитников Зенита! команда пешеходов ни в атаку некому убежать, ни в оборону никто не может вернуться быстро, беда!
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    ziborock
    1704816535
    Для Зенита это хорошо что бегать не умеет, когда по родине затоскует - далеко не убежит!)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704817921
    В защиту Зенита нужен дядька типа Бронислава Ивановича, чтобы строить защитников. Этот вроде с опытом. Посмотрим. Гыгыгы
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    Fialet
    1704825176
    Гурская, Лепская, бабы какие то, а не агенты.
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