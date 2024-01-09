Лепсая назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино

Футбольный агент Тимур Лепсая оценил нового защитника «Зенита» Нино.
«Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания.
Нино – надeжный футболист, хорошо начинает атаки, капитан «Флуминенсе», выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью.
Бразилец неплохо читает игру, надeжен, но самая большая проблема – скорость. Но думаю, что скауты «Зенита» имели это в виду, когда прорабатывали его», – сказал Лепсая.
- «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро + бонусы.
- Контракт новичка рассчитан до лета 2028 года.
- 26-летний Нино – игрок сборной Бразилии (дебютировал в ноябре).