Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к московскому клубу.
– Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак» – это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве.
– Поддерживаете общение со спартаковцами?
– Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди.
- Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
- Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
- Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.