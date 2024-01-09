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    Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к московскому клубу.

    – Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак»это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве.

    – Поддерживаете общение со спартаковцами?

    – Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
    • Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
    • Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2024 16:00
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1704806884
    хорошие впечатления и отзывы
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    oyabun
    1704808840
    За последние годы пожалуй лучший тренер, что был у Спартака.
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