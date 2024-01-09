Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Зенита» объяснил, как в клубе разобрались с вопросом адаптации бразильцев

    Тренер «Зенита» объяснил, как в клубе разобрались с вопросом адаптации бразильцев

    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра, комментируя переход в команду бразильского защитника Нино, рассказал, как структура клуба способствует облегчению адаптации легионеров.

    «У нас большой легион бразильцев. Адаптации способствует то, как клуб относится к своим игрокам. У «Зенита» есть структура, которая очень помогает в этой адаптации.

    В нашем штабе также есть я, бразилец, тренер по физподготовке, итальянец, многие члены тренерского штаба говорят по-испански. Вопрос адаптации облегчился, так как у нас есть бразильцы, которые помогают, и структура.

    Разница, которую почувствует новичок Нино, будет заключаться в климате. Но других трудностей я не вижу, в отличие от 2009 года, когда я один приехал в Россию. В «Зените» проблемы исключены», – приводит слова Виллиама де Оливейры 777score со ссылкой на Lance!

    • «Зенит» подписал с 26-летним защитником Нино контракт до конца сезона-2027/28.
    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.

    Новости по теме
    Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»
    Стало известно, когда Артур прибудет в расположение «Зенита»
    «Сантос» назвал «Зениту» цену на Жоакима 5
    Источник: 777score.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+