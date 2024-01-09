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    • Тренер «Зенита» назвал петербургский клуб лучшим выбором за пределами топ-4 чемпионатов

    Тренер «Зенита» назвал петербургский клуб лучшим выбором за пределами топ-4 чемпионатов

    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра выразил уверенность, что новичок клуба Нино будет счастлив в новой команде.

    «Если вы не переходите в один из четырех топ-чемпионатов, то «Зенит» – лучшее место для вас, с фантастической структурой и великолепным городом. Все, кто там играл, знают, о чем я говорю. Я уверен, что Нино будет счастлив», – приводит слова Виллиама де Оливейры 777score со ссылкой на Lance!

    • «Зенит» подписал с 26-летним защитником Нино контракт до конца сезона-2027/28.
    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.

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    Источник: 777score.com

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    09.01.2024 11:46
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    Комментарии (1)
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    nik55
    1704802294
    «Если вы не переходите в один из четырех топ-чемпионатов, то «Зенит» – лучшее место для вас -----где платят дурные деньги
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