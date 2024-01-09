Тренер «Зенита» назвал петербургский клуб лучшим выбором за пределами топ-4 чемпионатов

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра выразил уверенность, что новичок клуба Нино будет счастлив в новой команде.
«Если вы не переходите в один из четырех топ-чемпионатов, то «Зенит» – лучшее место для вас, с фантастической структурой и великолепным городом. Все, кто там играл, знают, о чем я говорю. Я уверен, что Нино будет счастлив», – приводит слова Виллиама де Оливейры 777score со ссылкой на Lance!
- «Зенит» подписал с 26-летним защитником Нино контракт до конца сезона-2027/28.
- В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.