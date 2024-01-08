Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.

«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную», – сказал Шпинев.