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    Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.

    «Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную», – сказал Шпинев.

    • Всего в 15 матчах нынешнего сезона за «Аталанту» россиянин забил 2 гола и отдал 3 передачи.
    • Миранчук в «Аталанте» с 2020 года.
    • В прошлом сезоне он был в аренде в «Торино».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2024 13:46
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