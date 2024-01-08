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    • Зырянов высказался о возможности «Краснодара» побороться за чемпионство с «Зенитом»

    Зырянов высказался о возможности «Краснодара» побороться за чемпионство с «Зенитом»

    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о борьбе петербуржцев с «Краснодаром» в чемпионате России.

    – Как оцените тот факт, что «Зенит» впервые за шесть лет закончил осеннюю часть сезона не первым?

    – Это показывает всем командам, что конкурировать с «Зенитом» в принципе можно. И сразу стало интересно. Хотя с точки зрения графика набора очков команда идет достаточно хорошо.

    Правда, «Краснодар» идет еще лучше. Не говорю, что по игре он сильнее. Но очков у «быков» больше. С другой стороны, если они хотят стать чемпионами, им нельзя ждать осечки петербуржцев.

    – По вашему, «Зенит» не просел в этом году?

    – Игра, конечно, немного отличается. Пришли новые футболисты, есть те, кто в команде давно. Могу ошибаться, но, возможно, кто‑то снизил к себе требования, кто‑то хотел уехать. С Венделом история перед началом чемпионата была.

    По совокупности все это, может, сказалось и привело к тому, что сейчас «Зенит» идет на втором месте. Однако, думаю, Сергей Богданович знает, как с этим справляться. Тем более что о скандальных ситуациях внутри команды мы не слышим. Это огромный плюс для команды.

    – Хватит ли «Краснодару» запаса прочности?

    – Уже много раз говорил, что не хотелось бы выступать в роли аналитика. Но раз об этом зашел разговор – минус «Краснодара» в том, что у него нет опыта борьбы за золото на дистанции. Но сейчас нет и весенних еврокубков. Это для южан плюс.

    А дальше надо смотреть опыт работы Ивича в других клубах, как он проводил весеннюю часть чемпионатов. В общем, тут надо глубоко копать.

    При этом все мы знаем, что «Зенит» вторую половину сезона проводит сильно. А помня, что осенью его опередил «Краснодар», на этот раз петербуржцы, как мне кажется, проведут весну еще сильнее.

    • «Краснодар» с 38 очками в 18 матчах занимает первое место в РПЛ. На второй строчке располагается «Зенит» (36 очков), на третьей – «Динамо» (32).
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 12:25
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1704708209
    Зырянов как всегда разумен. Приятно читать его интервью.
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    Cleaner
    1704713644
    Краснодар просто обязан в этом году выигрывать чемпионат. Пока слабы основные конкуренты. Другого шанса стать чемпионом у Краснодара не будет.
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