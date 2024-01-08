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    • Канчельскис объяснил, почему европейская карьера Кузяева будет короткой

    Канчельскис объяснил, почему европейская карьера Кузяева будет короткой

    Бывший полузащитник «МЮ», «Эвертона», «Фиорентины», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис высказался о будущем 30-летнего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

    «Кузяев – хороший футболист. Ему надо было намного раньше уезжать в Европу. Далер пересидел в РПЛ и в итоге был вынужден принимать любое предложение, лишь бы поиграть в Европе.

    Похвально, что он вообще на это решился в 30 лет. К сожалению, из-за возраста его европейская карьера будет короткой. Но могу допустить, что уже этим летом к Кузяеву будут проявлять интерес более именитые европейские клубы, чем «Гавр», – сказал Канчельскис.

    • Кузяев провел в нынешнем сезоне 18 матчей за «Гавр», в которых забил 3 гола.
    • Предыдущим клубом хавбека был «Зенит» из Санкт-Петербурга, за который он выступал с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.01.2024 11:15
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    Комментарии (4)
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    САДЫЧОК
    1704708498
    РБ Спорт это желтая пресса букмекеры. Кончельскис дважды предатель и продажный тип. Выводы делайте сам.
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    Скай
    1704716015
    Кузяйка, апосля бЗдинита, дурно попахивает. Потому еврокарьера его будет коротка.
    Ответить
    Азбука
    1704717862
    Полагаю у Кузяева особых амбиций в Европе нет. Просто пока ещё моГёт решил посмотреть забугорный футбол за счёт местного работодателя.
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    Exnaton
    1704743847
    Поиграет и вернется...
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