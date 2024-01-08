Канчельскис объяснил, почему европейская карьера Кузяева будет короткой

Бывший полузащитник «МЮ», «Эвертона», «Фиорентины», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис высказался о будущем 30-летнего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Кузяев – хороший футболист. Ему надо было намного раньше уезжать в Европу. Далер пересидел в РПЛ и в итоге был вынужден принимать любое предложение, лишь бы поиграть в Европе.

Похвально, что он вообще на это решился в 30 лет. К сожалению, из-за возраста его европейская карьера будет короткой. Но могу допустить, что уже этим летом к Кузяеву будут проявлять интерес более именитые европейские клубы, чем «Гавр», – сказал Канчельскис.