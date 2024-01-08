Непомнящий напомнил об опыте развития футбола в Англии и Сербии в условиях отстранения

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что российские клубы и сборные не допустят до официальных международных соревнований в этом году.
«Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году.
Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле.
Та же Сербия была лишена возможности играть – при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», – сказал Непомнящий.
- Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
- Из-за беспорядков перед началом финала Кубка чемпионов в 1985 году, приведших к обрушению трибуны на стадионе «Эйзель» и гибели 39 человек, английские клубы были отстранены от еврокубков на пять лет, а «Ливерпуль» на шесть лет.
- Сборная Социалистической Федеративной Республики Югославия была отстранена от финального турнира Евро-1992 из-за распада страны и начавшей войны.
- Из-за санкций ООН сборная Союзной Республики Югославия не была допущена до отбора на ЧМ-1994 и Евро-1996. Клубы страны были отстранены от еврокубков в сезонах-1992/93, 1993/94 и 1994/95.