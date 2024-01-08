Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Непомнящий напомнил об опыте развития футбола в Англии и Сербии в условиях отстранения

    Непомнящий напомнил об опыте развития футбола в Англии и Сербии в условиях отстранения

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что российские клубы и сборные не допустят до официальных международных соревнований в этом году.

    «Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году.

    Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле.

    Та же Сербия была лишена возможности играть – при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», – сказал Непомнящий.

    • Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
    • Из-за беспорядков перед началом финала Кубка чемпионов в 1985 году, приведших к обрушению трибуны на стадионе «Эйзель» и гибели 39 человек, английские клубы были отстранены от еврокубков на пять лет, а «Ливерпуль» на шесть лет.
    • Сборная Социалистической Федеративной Республики Югославия была отстранена от финального турнира Евро-1992 из-за распада страны и начавшей войны.
    • Из-за санкций ООН сборная Союзной Республики Югославия не была допущена до отбора на ЧМ-1994 и Евро-1996. Клубы страны были отстранены от еврокубков в сезонах-1992/93, 1993/94 и 1994/95.

    Новости по теме
    Дюрица рассказал, почему не пожал руку Широкову
    Губерниев оценил перспективы российского футбола 2
    Канчельскис сказал, что российский футбол засасывает болото 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2024 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+