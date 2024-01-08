Непомнящий напомнил об опыте развития футбола в Англии и Сербии в условиях отстранения

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что российские клубы и сборные не допустят до официальных международных соревнований в этом году.

«Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году.

Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле.

Та же Сербия была лишена возможности играть – при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», – сказал Непомнящий.