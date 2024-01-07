Тренер Норвегии: «У Холанда божественное тело»

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен высоко оценил качества своего форварда Эрлинга Холанда.
«Его игра – искусство! У Эрлинга взрывной стиль игры. Его данные и физическое развитие будут позволять ему работать на максимуме каждую неделю.
Эрлинг играет за счет силы и вспышек. Футболистам такого типа нужно больше других заботиться о своем теле. Но у Эрлинга божественное тело», – сказал Солбаккен.
- Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- Он в «Сити» полтора года.
- В прошлом сезоне Холанд помог клубу сделать требл.