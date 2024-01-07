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    Тренер Норвегии: «У Холанда божественное тело»

    Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен высоко оценил качества своего форварда Эрлинга Холанда.

    «Его игра – искусство! У Эрлинга взрывной стиль игры. Его данные и физическое развитие будут позволять ему работать на максимуме каждую неделю.

    Эрлинг играет за счет силы и вспышек. Футболистам такого типа нужно больше других заботиться о своем теле. Но у Эрлинга божественное тело», – сказал Солбаккен.

    • Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Он в «Сити» полтора года.
    • В прошлом сезоне Холанд помог клубу сделать требл.

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    Источник: Mirror

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    07.01.2024 16:00
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    Комментарии (3)
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    Красногорск_Фан
    1704636442
    Михалыча труселя манят )))
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    Fialet
    1704652373
    Собакен походу гомосек, любит мужское тело.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704688340
    О!это уже из гейропейской оперы
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