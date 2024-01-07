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    Аршавин дал совет, где сборной России проводить матчи

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что команда должна выступать дома.

    «Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной. Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где – было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», – сказал Аршавин.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

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    Источник: ТАСС

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    07.01.2024 14:02
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    Комментарии (2)
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    k611
    1704653171
    Тут как сборные договорятся
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    zigbert
    1704705265
    Обычно в товарищеских матчах сборные играют в гостях и на выезде. Сейчас когда соперников трудно подобрать да еще играть с ними только дома, будет трудно.
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