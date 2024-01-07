Аршавин дал совет, где сборной России проводить матчи

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что команда должна выступать дома.

«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной. Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где – было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», – сказал Аршавин.