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    • Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К

    Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К

    Пресс-служба киевского «Динамо» составила десятку важнейших матчей Валерия Лобановского в качестве футболиста. Накануне ему могло исполниться 85 лет.

    Главные матчи Лобановского-игрока:

    • ЦСК МО (Москва) – Динамо (Киев) – 3:0 – дебют;
    • «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) – 2:2 – первый гол;
    • Австрия – СССР – 3:1 – дебют в сборной;
    • «Нефтяник» (Баку) – «Динамо» (Киев) – 0:3 – первый «сухой листа» (гол ударом с углового);
    • «Динамо» (Киев) – «Пахтакор» (Ташкент) – 3:1 – игра в чемпионском сезоне;
    • «Динамо» (Киев) – «Даугава» (Рига) – 3:1 – гол пяткой ;
    • «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Киев) – 1:4 – принял участие во всех голах;
    • «Динамо» (Киев) – «Крылья Советов» (Куйбышев) – 1:0 – финал Кубка СССР на скамейке запасных, последний матч в «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.01.2024 08:16
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