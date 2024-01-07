Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К

Пресс-служба киевского «Динамо» составила десятку важнейших матчей Валерия Лобановского в качестве футболиста. Накануне ему могло исполниться 85 лет.
Главные матчи Лобановского-игрока:
- ЦСК МО (Москва) – Динамо (Киев) – 3:0 – дебют;
- «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) – 2:2 – первый гол;
- Австрия – СССР – 3:1 – дебют в сборной;
- «Нефтяник» (Баку) – «Динамо» (Киев) – 0:3 – первый «сухой листа» (гол ударом с углового);
- «Динамо» (Киев) – «Пахтакор» (Ташкент) – 3:1 – игра в чемпионском сезоне;
- «Динамо» (Киев) – «Даугава» (Рига) – 3:1 – гол пяткой ;
- «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Киев) – 1:4 – принял участие во всех голах;
- «Динамо» (Киев) – «Крылья Советов» (Куйбышев) – 1:0 – финал Кубка СССР на скамейке запасных, последний матч в «Динамо».