Осинькин выделил лучшего игрока России в 2023 году

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин определил лучшего футболиста России в 2023 году.

«Лучший российский игрок – это Александр Головин. В РПЛ же лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», – сказал Осинькин.

Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).

Фанаты признали его лучшим игроком команды в 1-й части сезона.

Головин в «Монако» с 2018 года.

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