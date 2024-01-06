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    Осинькин выделил лучшего игрока России в 2023 году

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин определил лучшего футболиста России в 2023 году.

    «Лучший российский игрок – это Александр Головин. В РПЛ же лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», – сказал Осинькин.

    • Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
    • Фанаты признали его лучшим игроком команды в 1-й части сезона.
    • Головин в «Монако» с 2018 года.

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    Источник: Metaratings

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    06.01.2024 23:07
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