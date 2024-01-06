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    Зарема: «Новое амплуа «Зенита» – быть санитарами РПЛ»

    Зарема Салихова отметила деградацию трансферной политики «Зенита».

    Ее удивил интерес петербургского клуба к полузащитнику «Краснодара» Ильзату Ахметову.

    «Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ.

    Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», – сказала Зарема.

    • 26-летний Ахметов в «Краснодаре» с июля 2022 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • Ожидается, что «Зенит» заплатит за него около 100 миллионов рублей.

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    Источник: Metaratings

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    06.01.2024 17:57
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    Комментарии (41)
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    Krics
    1704556640
    Знатно клошар тролит,ихмо.
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    FReeMan1409
    1704556816
    Амплуа у Зенита одно и давно известное, но вслух я его произносить не буду, - у нас теперь пропаганда "ЭТОГО" запрещена !!! )))
    Ответить
    АлексМак
    1704556991
    снова открыла хайло,- оклемалась слегка после НГ...
    Ответить
    Василевс Ромеев
    1704560199
    Какие бы санитары увезли эту полупомешанную в соответствующее заведение?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704560396
    Рассказала бы эскортница какое амплуа в свинарне? Гыгыгы
    Ответить
    YourFear
    1704560398
    Ахах, эта шкура, которая недавно попустила клуб розовых питарасов с ромбиком, когда смеялась над их победами, снова кумир дырявых фанатов, которые ссут сидя, и пользуются одной фирмой тампонов с ней. Такие неудачники, эта дура рты фанатов сриптака использует вместо сартира, срет и ссыт от души туда. Только она забыла, сколько обошлась лавка Медины в сриптак, но за это она молчит, потому что шкура
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    Taps
    1704560906
    "... быть санитарами РПЛ..." Наконец-то за 20 лет что-то умное сказала.
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    Вомбат
    1704562860
    Зенит уже в эпоху Газпрома 3 раза проигрывал золото ЦСКА, по разу проиграл Локо и Спартаку, но что-то ни разу даже не попытался купить у этих команд ведущих игроков, аналогичных нынешним Сперцянам - Тюкавиным. Почему-то у Анжи зенитовцы покупали Шатова (и делали его топ-игроком), у Терека - Кузяева (и делали его топ-игроком), у Ростова - Ерохина (и делали его топ-игроком, хоть и ненадолго), а со Спартаком ждали пока Дзюба сам уйдет, с Динамо пока Кокорин сам уйдет, а у ЦСКА и Локо даже никого не ждали. Почему Зенит ни разу даже не пытался купить лидеров команд-соперников? Почему, наконец, ни разу не использовал пресловутый админ ресурс? Из слов Заремы следует, что Зенит вел себя так ввиду врожденного благородства. Ведь работать санитарами л
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    Иван-Попович-google
    1704570358
    Кстати, когда этот ужас закончится, и всех "честных" людей поместят куда нужно, то думаю тогда все будут вспоминать эти псевдопобеды газпромзенита, как менее значимые чем 1984-й год. Ведь это наш общий российский газ, а мечты сбываются только у вас. ввп уйдет, и всё закончится.
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    odessakmv
    1704585690
    тот редкий случай, когда специалистка по работе ртом, сумела совместить его с мозгом и выдать что-то более-менее неглупое
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