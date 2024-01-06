Зарема: «Новое амплуа «Зенита» – быть санитарами РПЛ»

Зарема Салихова отметила деградацию трансферной политики «Зенита».

Ее удивил интерес петербургского клуба к полузащитнику «Краснодара» Ильзату Ахметову.

«Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ.

Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», – сказала Зарема.