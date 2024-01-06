Суд оправдал Марадону спустя 3 года после смерти – его 30 лет обвиняли в уклонении от уплаты налогов

Высший суд Италии снял обвинения с Диего Марадоны.

Аргентинец умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.

Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Марадону обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Расследование в отношении него длилось около 30 лет – с начала 1990-х годов.

Легендарный футболист якобы использовал доверенные компании в Лихтенштейне для уклонения от судебных издержек при получении платежей за имиджевые права от «Наполи» в период с 1985 по 1990 год.