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    • Суд оправдал Марадону спустя 3 года после смерти – его 30 лет обвиняли в уклонении от уплаты налогов

    Суд оправдал Марадону спустя 3 года после смерти – его 30 лет обвиняли в уклонении от уплаты налогов

    Высший суд Италии снял обвинения с Диего Марадоны.

    • Аргентинец умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
    • Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

    Марадону обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Расследование в отношении него длилось около 30 лет – с начала 1990-х годов.

    Легендарный футболист якобы использовал доверенные компании в Лихтенштейне для уклонения от судебных издержек при получении платежей за имиджевые права от «Наполи» в период с 1985 по 1990 год.

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    Источник: Reuters

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    06.01.2024 17:47
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