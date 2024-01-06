«Зенит» согласовал трансфер еще одного бразильца

«Зенит» начал зимнее трансферное окно покупкой Нино и Педро за 5 и 9 миллионов евро соответственно.

В скором времени состав петербургской команды пополнит еще один бразилец.

Это правый вингер «Палмейраса» Артур. Его переход за 15,5+3 миллиона евро полностью согласован.

Ранее игрок сомневался в трансфере в «Зенит» из-за климата, удаленности от семьи и конфликта на Украине.

В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.

С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.

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