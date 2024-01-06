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    «Зенит» согласовал трансфер еще одного бразильца

    «Зенит» начал зимнее трансферное окно покупкой Нино и Педро за 5 и 9 миллионов евро соответственно.

    В скором времени состав петербургской команды пополнит еще один бразилец.

    Это правый вингер «Палмейраса» Артур. Его переход за 15,5+3 миллиона евро полностью согласован.

    • Ранее игрок сомневался в трансфере в «Зенит» из-за климата, удаленности от семьи и конфликта на Украине.
    • В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
    • С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.

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    Источник: R7 Esporte

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    06.01.2024 17:10
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    Комментарии (65)
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    raritet
    1704552055
    Кстати , классная новость. Уже с этого года можно проводить международные матчи Бразилия-Россия. Есть же у нас еще команды , в которых только россияне.
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    Napaleon Banapart
    1704552696
    Самбо... Де Жанейро.... Отмените лимит на ..уй
    Ответить
    FCSpartakM
    1704553102
    пранк вышел из-под контроля
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    saf05
    1704553370
    Зенит это Бразильский клуб, где один легионер Кержаков. Что этот клуб делает а РПЛ?
    Ответить
    Avenger_93
    1704556412
    Видимо закон про лимит это для остальных клубов
    Ответить
    ziborock
    1704556780
    "Восемь иностранцев бегают на поле за Зенит в Лиге Европы и 2 гражданина Российской Федерации!" В.В.Путин
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704560595
    Ну значит на выход пойдут нынешние бразилы Зенита. Гыгыгы
    Ответить
    timon2401
    1704566941
    Ну значит в скором времени численность РФ пополнится ещё 3мя новыми гражданами)) Таким образом Зенит повышает демографическую ситуацию в стране
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    Оксана-Карева-google
    1704568775
    А что эта команда делает в первенстве России?!Или это уже не Россия?
    Ответить
    DMитрий
    1704585248
    Мда... Хоть Тайца для разнообразия взяли бы что ли! Мля, пока писал понял что в слове "разнообразия" и есть почти Бразилия. Партия сказала брать оттуда для дружеских отношений, вот и берем. Свои родненькие пока постоят в сторонке, большая политика однако вершится!
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