Экс-тренер сборной России рассказал, чем Карпин похож на Жириновского

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил Валерия Карпина с Владимиром Жириновским.

«Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского.

Но я сказал бы, что Валерий Георгиевич – самостоятельная боевая единица, человек с определенными взглядами на жизнь и пытающийся не защищаться, а говорить, как оно есть.

Наверное, один из современных людей, который не боится говорить то, что у него перед глазами», – сказал Игнатьев.