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    • Экс-тренер сборной России рассказал, чем Карпин похож на Жириновского

    Экс-тренер сборной России рассказал, чем Карпин похож на Жириновского

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил Валерия Карпина с Владимиром Жириновским.

    «Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского.

    Но я сказал бы, что Валерий Георгиевич – самостоятельная боевая единица, человек с определенными взглядами на жизнь и пытающийся не защищаться, а говорить, как оно есть.

    Наверное, один из современных людей, который не боится говорить то, что у него перед глазами», – сказал Игнатьев.

    • Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.
    • Жириновский – бывший лидер Либерально-демократической партии России.
    • Политик умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет.

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    Источник: Sport24

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    06.01.2024 16:16
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