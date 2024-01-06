Экс-тренер сборной России рассказал, чем Карпин похож на Жириновского

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил Валерия Карпина с Владимиром Жириновским.
«Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского.
Но я сказал бы, что Валерий Георгиевич – самостоятельная боевая единица, человек с определенными взглядами на жизнь и пытающийся не защищаться, а говорить, как оно есть.
Наверное, один из современных людей, который не боится говорить то, что у него перед глазами», – сказал Игнатьев.
- Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.
- Жириновский – бывший лидер Либерально-демократической партии России.
- Политик умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет.