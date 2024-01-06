Реакция «Зенита» на новость о побеге Тимощука из Петербурга

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи про отъезд Анатолия Тимощука из Санкт-Петербурга.

Американский тренер Деннис Люкенс, поработавший на Украине, сказал накануне: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

«Тимощук покинул «Зенит» и Россию? Не несите околесицу», – заявил Медведев.

Тимощук в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.

Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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