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    • Реакция «Зенита» на новость о побеге Тимощука из Петербурга

    Реакция «Зенита» на новость о побеге Тимощука из Петербурга

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи про отъезд Анатолия Тимощука из Санкт-Петербурга.

    Американский тренер Деннис Люкенс, поработавший на Украине, сказал накануне: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

    «Тимощук покинул «Зенит» и Россию? Не несите околесицу», – заявил Медведев.

    • Тимощук в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.
    • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    06.01.2024 13:39
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    Комментарии (36)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704544218
    Кто от такого бабла уедет? Только идиёт...
    Ответить
    Plyash
    1704544516
    Тимощук давно уже россиянин.Пора фамилию сменить на что-то типа Тимощукин,или Тимощуков,какие проблемы,живи и здравствуй,свой пацан. А на окраине ему теперь по любому не жить.
    Ответить
    russkiisergei
    1704544584
    Поживём увидим!!! а, если действительно свалил, то получается медведев - балабол???
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1704549591
    Да пох, если честно.
    Ответить
    Alemann
    1704551290
    Все давно знают, что Бомбардир - желтизна страшная. Незачем в этом лишний раз всех убеждать.
    Ответить
    Exnaton
    1704560485
    Копают сволочи...
    Ответить
    wlad wm--google
    1704569397
    Да и пофиг на этого хитрого хохла
    Ответить
    Pavlu
    1704571047
    От такого не сбегают.
    Ответить
    Вал-Апа-google
    1704589694
    Сейчас, во время отпуска, многие уехали из страны отдохнуть. После праздников почти все вернутся. Но заголовки пестрят фамилиями. Тимощук на Украину вернется только тогда, когда ему предложат возглавить хороший клуб или сборную.
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    Сергей-Новохатский-google
    1704636619
    Помойка с желтыми заголовками и статья без смысла, с целью привлечения внимания.
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