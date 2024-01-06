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    • Стало известно, где находится Тимощук – сообщалось о его отъезде из Петербурга

    Стало известно, где находится Тимощук – сообщалось о его отъезде из Петербурга

    Инсайд американского тренера Денниса Люкенса по поводу Анатолия Тимощука не подтвердился.

    «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране», – сказал накануне Люкенс в интервью.

    По данным «Матч ТВ», озвученная информация не соответствует действительности.

    Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака остается в Санкт-Петербурге и продолжает работать в клубе.

    • Тимощук в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.
    • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.01.2024 12:27
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    Комментарии (8)
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    Project Бабангида
    1704537659
    потеряли что ли Толика? бухал в Смольном
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    Танкист-из Сибири-google
    1704552815
    Америкосы ********* ********* чтоб вам суки бог отвешал люлей за все издевателства в этом мире
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    Танкист-из Сибири-google
    1704552892
    Пацаны извините слов нету Тимощук русский парень
    Ответить
    Gospod
    1704627680
    этой гн де лучше оставаться в России..
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