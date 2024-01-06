Стало известно, где находится Тимощук – сообщалось о его отъезде из Петербурга

Инсайд американского тренера Денниса Люкенса по поводу Анатолия Тимощука не подтвердился.

«Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране», – сказал накануне Люкенс в интервью.

По данным «Матч ТВ», озвученная информация не соответствует действительности.

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака остается в Санкт-Петербурге и продолжает работать в клубе.

Тимощук в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.

Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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