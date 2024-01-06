«Зенит» и «Палмейрас» установили дедлайн для переговоров по Артуру

Трансфер Артура из «Палмейраса» в «Зенит» становится все менее вероятным.
Стороны пытаются договориться до понедельника, когда у бразильской команды начнется предсезонная подготовка.
Если решения к 8 января не будет, то переход окажется под большим вопросом.
- В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
- С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
- «Зенит» готов приобрести правого вингера за 15+3 миллионов евро.
- Сам игрок не уверен в целесообразности переезда в Россию из-за климата, удаленности от семьи и конфликта на Украине.