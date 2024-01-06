«Зенит» и «Палмейрас» установили дедлайн для переговоров по Артуру

Трансфер Артура из «Палмейраса» в «Зенит» становится все менее вероятным.

Стороны пытаются договориться до понедельника, когда у бразильской команды начнется предсезонная подготовка.

Если решения к 8 января не будет, то переход окажется под большим вопросом.