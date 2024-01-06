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    • «Зенит» и «Палмейрас» установили дедлайн для переговоров по Артуру

    «Зенит» и «Палмейрас» установили дедлайн для переговоров по Артуру

    Трансфер Артура из «Палмейраса» в «Зенит» становится все менее вероятным.

    Стороны пытаются договориться до понедельника, когда у бразильской команды начнется предсезонная подготовка.

    Если решения к 8 января не будет, то переход окажется под большим вопросом.

    • В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
    • С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
    • «Зенит» готов приобрести правого вингера за 15+3 миллионов евро.
    • Сам игрок не уверен в целесообразности переезда в Россию из-за климата, удаленности от семьи и конфликта на Украине.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    06.01.2024 11:48
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