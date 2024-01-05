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    • «ПСЖ» заподозрили в уклонении от налогов при трансфере Неймара из «Барселоны»

    «ПСЖ» заподозрили в уклонении от налогов при трансфере Неймара из «Барселоны»

    Трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 мог пройти в обход налогового законодательства Франции. Парижан заподозрили в уклонении от уплаты налогов по переходу.

    • 222-миллионный трансфер стал рекордным в истории футбола. Формально сумму «Барселоне» выплатила сторона Неймара, чтобы «ПСЖ» не нарушил правила финансового фэйр-плей.

    Mediapart провело исследование и выяснило, что властные структуры Франции помогли «ПСЖ» не платить налоги по трансферу и избавили клуб от социальных взносов.

    Среди имен, причастных к налоговой махинации, фигурируют, в частности, бывший вице-президент Национального собрания Франции Юге Ренсон, нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, на тот момент занимавший пост министра общественных средств, и тогдашний глава канцелярии Дарманена Жером Фурнель.

    Сумма, которую необходимо было удержать с «ПСЖ», варьируется от 67 до 224 миллионов евро.

    Также известно, что сыновья фигуранта расследования Ренсона после совершения трансфера выводили футболистов «ПСЖ» на поле.

    • Неймар в 2023 году перешел из «ПСЖ» и «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.
    • Игрок травмирован до августа.

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    Источник: RMC Sport

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    05.01.2024 19:18
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