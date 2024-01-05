«ПСЖ» заподозрили в уклонении от налогов при трансфере Неймара из «Барселоны»

Трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 мог пройти в обход налогового законодательства Франции. Парижан заподозрили в уклонении от уплаты налогов по переходу.

222-миллионный трансфер стал рекордным в истории футбола. Формально сумму «Барселоне» выплатила сторона Неймара, чтобы «ПСЖ» не нарушил правила финансового фэйр-плей.

Mediapart провело исследование и выяснило, что властные структуры Франции помогли «ПСЖ» не платить налоги по трансферу и избавили клуб от социальных взносов.

Среди имен, причастных к налоговой махинации, фигурируют, в частности, бывший вице-президент Национального собрания Франции Юге Ренсон, нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, на тот момент занимавший пост министра общественных средств, и тогдашний глава канцелярии Дарманена Жером Фурнель.

Сумма, которую необходимо было удержать с «ПСЖ», варьируется от 67 до 224 миллионов евро.

Также известно, что сыновья фигуранта расследования Ренсона после совершения трансфера выводили футболистов «ПСЖ» на поле.