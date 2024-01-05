Черышев оценил необходимость собирать сборную России

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи, несмотря на отсутствие официальных игр.

«Я думаю, что сто процентов надо собираться, чтобы ребята чувствовали, какая это честь играть за свое страну. Этот запрет не вечный, поэтому рано или поздно будут игры, и нам к ним надо готовиться.

Хочется, чтобы это побыстрее закончилось, конечно. Чтобы и наши клубы, и сборные вернулись на международные турниры. Понятно, что меньше иностранцев захотят ехать в российский чемпионат, наверное, потому что нет еврокубков. Но, с другой стороны, я думаю, это может повлиять и позитивно на развитие молодых ребят, которые могут заиграть при наличии большего игрового времени.

Я думаю, это хороший момент, который нужно использовать во благо. Надеюсь, что у многих российских ребят получится заиграть на самом высоком уровне в РПЛ. Потом и сборная будет от этого сильнее», – сказал Черышев.