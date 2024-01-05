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    Черышев вспомнил о ЧМ-2018: «Это было как сказка, наверное»

    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вспомнил о выступлениях в составе сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

    «Это (чемпионат мира в России) было как сказка, наверное. У меня даже слов нет. Для меня это была мечта, но мечта сбывшаяся.

    Я просто сидел на лавочке во время игры с Саудовской Аравией, и мне просто хотелось хоть на минуту выйти, чтобы потом рассказывать внукам, что я играл на чемпионате мира. И в итоге то, что случилось, можно назвать мечтой любого мальчика», – сказал Черышев.

    • Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где проиграла Хорватии по пенальти.
    • На турнире Черышев стал самым результативным игроком национальной команды, забив 4 мяча в 5 встречах.

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    Источник: «РИА Новости»

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    05.01.2024 13:09
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