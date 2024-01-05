Черышев вспомнил о ЧМ-2018: «Это было как сказка, наверное»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вспомнил о выступлениях в составе сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

«Это (чемпионат мира в России) было как сказка, наверное. У меня даже слов нет. Для меня это была мечта, но мечта сбывшаяся.

Я просто сидел на лавочке во время игры с Саудовской Аравией, и мне просто хотелось хоть на минуту выйти, чтобы потом рассказывать внукам, что я играл на чемпионате мира. И в итоге то, что случилось, можно назвать мечтой любого мальчика», – сказал Черышев.