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    • Широков: «История с переходом в Азию абсолютно не продумана ни с какой из сторон»

    Широков: «История с переходом в Азию абсолютно не продумана ни с какой из сторон»

    Гендиректора «Леон Сатурна» из Раменского, бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал обсуждения, касающиеся выхода РФС из УЕФА и дальнейшего перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    – В начале изоляции активно мусолилась тема с переходом в Азию, но она в какой-то момент сошла на нет…

    – Потому что вся эта история абсолютно не продумана ни с какой из сторон. Мы сейчас пойдем в Азию! А какая логистика, какая экономика? Никто это не оценивал.

    Мне вот интересно, нас вообще готовы были там принять? Как мы собирались отбираться на чемпионат мира? В 2026 году чемпионат мира будет проходить на территории Северной Америки. Нас туда кто-нибудь пустит? Просто визы не дадут, и всe.

    Не понимаю, зачем бегать и городить огород. Лучше бы вкладывались в максимальное восстановление и развитие российского футбола: в инфраструктуру, воспитание кадров и т. д.

    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • В декабре 2022 года сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
    • В декабре 2023 года все члены исполкома РФС посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.01.2024 12:51
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1704458459
    ОТМАЗАННЫЙ, хватит трепаться...(((
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    Алексей З
    1704463177
    "Эту историю" выдумали журналисты и раскручивали на своих площадках. Ни разу представители РФС даже не намекали на этот переход., просто замалчивали тему. Наконец-то прямым текстом РФС заявил , что остаётся в УЕФА, сразу всё замолкло и куда -то делись все кто поддерживал переход в Азию.
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    nemolod
    1704470006
    Зачем куда-то переходить,когда и так всех заинтересованных сторон все устраивает! Трансферы идут,деньги перечисляются правда не в прежних объемах,но все довольны (кроме любителей футбола)!
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