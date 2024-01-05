Широков: «История с переходом в Азию абсолютно не продумана ни с какой из сторон»

Гендиректора «Леон Сатурна» из Раменского, бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал обсуждения, касающиеся выхода РФС из УЕФА и дальнейшего перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– В начале изоляции активно мусолилась тема с переходом в Азию, но она в какой-то момент сошла на нет…

– Потому что вся эта история абсолютно не продумана ни с какой из сторон. Мы сейчас пойдем в Азию! А какая логистика, какая экономика? Никто это не оценивал.

Мне вот интересно, нас вообще готовы были там принять? Как мы собирались отбираться на чемпионат мира? В 2026 году чемпионат мира будет проходить на территории Северной Америки. Нас туда кто-нибудь пустит? Просто визы не дадут, и всe.

Не понимаю, зачем бегать и городить огород. Лучше бы вкладывались в максимальное восстановление и развитие российского футбола: в инфраструктуру, воспитание кадров и т. д.