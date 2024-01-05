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    • Дарья Карпина: «Если грустинка или апатия, что бывает редко, — выношу мозг мужу»

    Дарья Карпина: «Если грустинка или апатия, что бывает редко, — выношу мозг мужу»

    Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, Дарья Карпина, ответила на вопросы подписчиков в социальной сети.

    – Что вас мотивирует? И что делаете, если грустно или апатия?

    – Мотивирует желание развиваться и вызывать восхищение у мужа, детей и самой себя. Еще мотивирует личный психолог, много работаем на эту тему. Да-да, друзья! Психолог – это не обязательно про в «салфетку высмаркиваться». А если грустинка или апатия, что бывает редко, – выношу мозг мужу.

    – В футболе игру между какими командами хотели бы увидеть вживую на стадионе?

    – Ну, что-нибудь такое масштабное. Типа Эль-Класико или «Ман Сити» – «Челси», «Ман Сити» – «Манчестер Юнайтед». Каких-то грандов.

    • Дарья и Валерий Карпины состоят в браке с 2017 года – пара воспитывает двух дочерей.
    • Они находятся на отдыхе в турецком Белеке.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.01.2024 11:28
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1704447701
    А Валера Карпин потом выносит мозг всему российскому футболу!...
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    Валерий39
    1704617607
    Выносит мозг мужу? А обратно заносит?))
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