Дарья Карпина: «Если грустинка или апатия, что бывает редко, — выношу мозг мужу»

Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, Дарья Карпина, ответила на вопросы подписчиков в социальной сети.

– Что вас мотивирует? И что делаете, если грустно или апатия?

– Мотивирует желание развиваться и вызывать восхищение у мужа, детей и самой себя. Еще мотивирует личный психолог, много работаем на эту тему. Да-да, друзья! Психолог – это не обязательно про в «салфетку высмаркиваться». А если грустинка или апатия, что бывает редко, – выношу мозг мужу.

– В футболе игру между какими командами хотели бы увидеть вживую на стадионе?

– Ну, что-нибудь такое масштабное. Типа Эль-Класико или «Ман Сити» – «Челси», «Ман Сити» – «Манчестер Юнайтед». Каких-то грандов.