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    Жена Карпина назвала свое коронное блюдо

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопросы о кулинарии.

    – Что у вас было на новогоднем столе?

    – Ничего особенного, отельная еда. Но, конечно, не хватало салата «Оливье».

    – Сами не готовите?

    – Готовим, конечно, когда дома празднуем. Но в целом не хочется весь день 31 декабря стоять у плиты.

    – Какое ваше коронное блюдо?

    – Вообще – котлеты. Но в Новый год – оливье, я его хорошо готовлю.

    – Валерий Георгиевич рассказывал, что курит, когда нервничает. В Новый год он позволяет себе выпить шампанское?

    – В Новый год это всем позволительно – это новогодняя традиция. Если в меру, то ничего плохо в этом не вижу. Валерий Георгиевич тут не исключение.

    • Карпины женаты с 2017 года.
    • У них два общих ребенка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2024 23:51
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    Комментарии (9)
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    Дядя Серёжа
    1704425631
    Очень меня интересует коронное блюдо жены Слуцкого... если это не Бздюба
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    Купа Купыч
    1704433518
    Дебильный вопрос про курение и шампанское. Связи никакой нет.
    Ответить
    rac531
    1704433888
    Думаю,что и м...нет она делать умеет)
    Ответить
    NewLife
    1704444647
    Семейный блог Карпиных на платформе Бомбардира - позор футбольного сайта.
    Ответить
    Купа Купыч
    1704446278
    Осталось назвать свою. коронную позу.
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