Жена Карпина назвала свое коронное блюдо

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопросы о кулинарии.

– Что у вас было на новогоднем столе?

– Ничего особенного, отельная еда. Но, конечно, не хватало салата «Оливье».

– Сами не готовите?

– Готовим, конечно, когда дома празднуем. Но в целом не хочется весь день 31 декабря стоять у плиты.

– Какое ваше коронное блюдо?

– Вообще – котлеты. Но в Новый год – оливье, я его хорошо готовлю.

– Валерий Георгиевич рассказывал, что курит, когда нервничает. В Новый год он позволяет себе выпить шампанское?

– В Новый год это всем позволительно – это новогодняя традиция. Если в меру, то ничего плохо в этом не вижу. Валерий Георгиевич тут не исключение.