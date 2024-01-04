Жена Карпина назвала свое коронное блюдо

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопросы о кулинарии.
– Что у вас было на новогоднем столе?
– Ничего особенного, отельная еда. Но, конечно, не хватало салата «Оливье».
– Сами не готовите?
– Готовим, конечно, когда дома празднуем. Но в целом не хочется весь день 31 декабря стоять у плиты.
– Какое ваше коронное блюдо?
– Вообще – котлеты. Но в Новый год – оливье, я его хорошо готовлю.
– Валерий Георгиевич рассказывал, что курит, когда нервничает. В Новый год он позволяет себе выпить шампанское?
– В Новый год это всем позволительно – это новогодняя традиция. Если в меру, то ничего плохо в этом не вижу. Валерий Георгиевич тут не исключение.
- Карпины женаты с 2017 года.
- У них два общих ребенка.