Романцев прояснил, почему «Спартак» называют «народной командой»

Олег Романцев рассказал о происхождении одного из прозвищ «Спартака».
«Почему «народная команда»? Николай Петрович [Старостин] все это упростил.
«Динамо» – это милиция, МВД. От генерала до рядового все болеют за «Динамо». ЦСКА – это армия. «Локомотив» – это железная дорога. «Торпедо» – завод ЗИЛ.
«Спартак» – народ, который остается. Все остальные – кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец – спартаковцы.
Я подумал: а ведь он в чем-то прав. Действительно так. Эту формулу я воспринял, как доктрину», – заявил Романцев.
- Сегодня, 4 января, тренеру исполнилось 70 лет.
- Он возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год.
- Под руководством Романцева команда выиграла 19 трофеев.