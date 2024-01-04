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    • Романцев прояснил, почему «Спартак» называют «народной командой»

    Романцев прояснил, почему «Спартак» называют «народной командой»

    Олег Романцев рассказал о происхождении одного из прозвищ «Спартака».

    «Почему «народная команда»? Николай Петрович [Старостин] все это упростил.

    «Динамо» – это милиция, МВД. От генерала до рядового все болеют за «Динамо». ЦСКА – это армия. «Локомотив» – это железная дорога. «Торпедо» – завод ЗИЛ.

    «Спартак» – народ, который остается. Все остальные – кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец – спартаковцы.

    Я подумал: а ведь он в чем-то прав. Действительно так. Эту формулу я воспринял, как доктрину», – заявил Романцев.

    • Сегодня, 4 января, тренеру исполнилось 70 лет.
    • Он возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год.
    • Под руководством Романцева команда выиграла 19 трофеев.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    04.01.2024 23:35
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    Комментарии (8)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704401622
    Они уже давно антинародные. Гыгыгы
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    JTherry
    1704403876
    за днище уже мусора не болеют давно, только Лещенко с Люсей Чеботиной топят за них на стадионе; цкг - давно не армия вовсе, а пони; от торпедо остались рожки да ножки, как от ЗИЛа... осталась верная армия болельщиков народной команды Спартак во всех городах России, да за локо немного побаливают, поскольку Белозерову еще не удалось "убить" до конца железную дорогу...) в общем давно вас не видел, поэтому - с Новым годом всех болел..!!!
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    Alemann
    1704416535
    Свинота сами себя народными обозвали. Народ только из свинарника.
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    TIMOTHY
    1704425444
    Народ и секта это разное! Только секта со всей страны может болеть только за название! Конкретных футболистов нет,тренера нет...за кого болеют спартачи!?? За имя!? Это же бред полный!! Народ только за название болеть не будет,а секта это да,сектантам мозгов не надо,болею и все и отвяжись))
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    Дядя Серёжа
    1704425532
    Я в Армии организовал клуб Спартаковцев (1978-80), нас было не меньше коней, хотя нас замполиты придавливали.
    Ответить
    Алексей З
    1704426616
    Ну наверно в союзные времена , где были ведомственные команды , Спартак представлял профсоюзы, то есть народные массы. Надо признать , что Спартак- это явление, народная любовь. Многих это бесит , но не могут объяснить , что команда за 20 лет ставшая 1 раз чемпионом является самой популярной в стране. "Народная" наверно раздрожает, но признайтесь что самая Популярная.
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    YourFear
    1704431061
    Народные только в том, что имеет кто захочет, харкнуть любой желающий может, нассать, даже баба то стебет клоунов, то поддерживает, чисто сборище клоунов
    Ответить
    a_who
    1704442597
    Олег Иванович лучший тренер. Спартак лучший клуб.
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