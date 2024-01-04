Романцев прояснил, почему «Спартак» называют «народной командой»

Олег Романцев рассказал о происхождении одного из прозвищ «Спартака».

«Почему «народная команда»? Николай Петрович [Старостин] все это упростил.

«Динамо» – это милиция, МВД. От генерала до рядового все болеют за «Динамо». ЦСКА – это армия. «Локомотив» – это железная дорога. «Торпедо» – завод ЗИЛ.

«Спартак» – народ, который остается. Все остальные – кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец – спартаковцы.

Я подумал: а ведь он в чем-то прав. Действительно так. Эту формулу я воспринял, как доктрину», – заявил Романцев.