Широков объяснил, почему не отвечает на критику Губерниева

Роман Широков рассказал о своем отношении к критике со стороны Дмитрия Губерниева.
– Комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, активно выступал против вашего назначения в «Леон Сатурн», появления в эфирах «Матч ТВ».
– Он просто неравнодушен ко мне. Очень любит. Не может пропустить ни одной новости со мной.
– Никогда не было желания ответить ему?
– А зачем?
– Ну, многие любят зарубиться в Сети.
– Я уже давно вышел из этого возраста. Мне лишняя популярность не нужна.
В отличие от Дмитрия, меня лайки и комментарии не интересуют. Это у него работа с этим связана.
- Губерниев ранее называл Широкова «нерукопожатным персонажем».
- Роман сейчас занимает должность гендиректора «Леон Сатурна».
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток