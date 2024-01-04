Широков объяснил, почему не отвечает на критику Губерниева

Роман Широков рассказал о своем отношении к критике со стороны Дмитрия Губерниева.

– Комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, активно выступал против вашего назначения в «Леон Сатурн», появления в эфирах «Матч ТВ».

– Он просто неравнодушен ко мне. Очень любит. Не может пропустить ни одной новости со мной.

– Никогда не было желания ответить ему?

– А зачем?

– Ну, многие любят зарубиться в Сети.

– Я уже давно вышел из этого возраста. Мне лишняя популярность не нужна.

В отличие от Дмитрия, меня лайки и комментарии не интересуют. Это у него работа с этим связана.

Губерниев ранее называл Широкова «нерукопожатным персонажем».

Роман сейчас занимает должность гендиректора «Леон Сатурна».

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