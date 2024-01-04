Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Широков объяснил, почему не отвечает на критику Губерниева

    Роман Широков рассказал о своем отношении к критике со стороны Дмитрия Губерниева.

    – Комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, активно выступал против вашего назначения в «Леон Сатурн», появления в эфирах «Матч ТВ».

    – Он просто неравнодушен ко мне. Очень любит. Не может пропустить ни одной новости со мной.

    – Никогда не было желания ответить ему?

    – А зачем?

    – Ну, многие любят зарубиться в Сети.

    – Я уже давно вышел из этого возраста. Мне лишняя популярность не нужна.

    В отличие от Дмитрия, меня лайки и комментарии не интересуют. Это у него работа с этим связана.

    • Губерниев ранее называл Широкова «нерукопожатным персонажем».
    • Роман сейчас занимает должность гендиректора «Леон Сатурна».

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

    Новости по теме
    Дюрица рассказал, почему не пожал руку Широкову
    Широков: «Халк и Витсель ничего не выиграли в «Зените», не надо на них ориентироваться» 14
    Широков: «История с переходом в Азию абсолютно не продумана ни с какой из сторон» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2024 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    шахта Заполярная
    1704398558
    Два дебила это сила
    Ответить
    Exnaton
    1704416801
    И правильно...
    Ответить
    TIMOTHY
    1704425582
    Роман молорик,правильно ответил!
    Ответить
    Цугундeр
    1704432197
    Страшновато получить по едальному аппарату от двухметровой оглобли . Это же не судей пинать.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+