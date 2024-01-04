Названа страна, в которой Карпины встречали Новый год

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин находится с семьей за границей.

Его супруга Дарья Карпина рассказала, что Новый год они встречали в Турции.

– Встретили хорошо, в кругу друзей в Турции.

– Как там погода?

– Нормальная, достаточно тепло.

– Каково праздновать Новый год без снега?

– Вообще нескучно. Я не люблю лыжи и снег (смеется). А так, мы же ненадолго. Улетели на несколько дней и уже завтра возвращаемся в снега.

– Получается, Валерий Георгиевич потихоньку начинает работать?

– Да-да, уже скоро начинаются сборы.

Карпины женаты с 2017 года.

У них два общих ребенка.

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