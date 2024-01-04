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    Названа страна, в которой Карпины встречали Новый год

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин находится с семьей за границей.

    Его супруга Дарья Карпина рассказала, что Новый год они встречали в Турции.

    – Встретили хорошо, в кругу друзей в Турции.

    – Как там погода?

    – Нормальная, достаточно тепло.

    – Каково праздновать Новый год без снега?

    – Вообще нескучно. Я не люблю лыжи и снег (смеется). А так, мы же ненадолго. Улетели на несколько дней и уже завтра возвращаемся в снега.

    – Получается, Валерий Георгиевич потихоньку начинает работать?

    – Да-да, уже скоро начинаются сборы.

    • Карпины женаты с 2017 года.
    • У них два общих ребенка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2024 21:50
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    Комментарии (3)
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    bulls27
    1704461927
    Патриоты ***** ....
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    полиграф-шариков-google
    1704514370
    не удивлен, это здеся, за бабло оные патриоты, но жить здеся оные не хотят, вот так и мы должны к ним относятся, как к скотам
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