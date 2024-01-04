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    • Тен Хаг рассказал о встрече с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед»

    Тен Хаг рассказал о встрече с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности общения с Джимом Рэтклиффом.

    • Создатель Ineos выкупил 25% акций английского клуба.
    • Он заплатил 1,25 миллиарда фунтов.
    • Новые инвесторы будут отвечать за футбольные операции «МЮ».

    «У нас была очень долгая и конструктивная встреча. По многим вопросам мы на одной волне. С нетерпением ждем возможности работать друг с другом.

    У новых инвесторов есть хорошие идеи, и мы должны изучить возможность их внедрения. Обсуждалась стратегия. Думаю, мы сработаемся», – сказал тен Хаг.

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    Источник: BBC

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    04.01.2024 20:46
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