Тен Хаг рассказал о встрече с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности общения с Джимом Рэтклиффом.

Создатель Ineos выкупил 25% акций английского клуба.

Он заплатил 1,25 миллиарда фунтов.

Новые инвесторы будут отвечать за футбольные операции «МЮ».

«У нас была очень долгая и конструктивная встреча. По многим вопросам мы на одной волне. С нетерпением ждем возможности работать друг с другом.

У новых инвесторов есть хорошие идеи, и мы должны изучить возможность их внедрения. Обсуждалась стратегия. Думаю, мы сработаемся», – сказал тен Хаг.