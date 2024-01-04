Романцев раскрыл, за какую команду болел в детстве

Олег Романцев рассказал, что, будучи ребенком, поддерживал не «Спартак».

«Когда я начинал, телевидения в Красноярске не было, слушали радио. В грузовике мы слышали репортаж матча, в котором наши обыграли датчан 6:0.

Довольно часто в репортажах звучали фамилии Стрельцова, Иванова, это торпедовцы. Потом я узнал, что «Торпедо» в то время доминировало, было на виду. Я заочно испытывал к ним симпатию.

Когда меня спросили, я ответил, что болею за «Торпедо». За личностей. Можно сказать, что в детстве болел за «Торпедо».

Тогда к «Спартаку» все лояльно относились, даже те, кто не поддерживал эту команду. В эти годы «Спартак» был для меня командой симпатичной. Никогда не было такого, как говорят: «Я не люблю, «Динамо», «Зенит».

Когда я получил приглашение от «Спартака», согласился, ни минуты не раздумывая. Потом оказалось, что довольно много людей вокруг меня болеют за эту команду. Команда была очень интересная – стали чемпионами в 1969 году.

Играли Осянин, Кавазашвлили, Рейнгольд. После того, как ушли Иванов и Стрельцов, для меня кумирами стали спартаковцы, начал болеть за «Спартак» и выступать за эту команду«, – заявил Романцев.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток