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    • Широков – о возвращении России в турниры УЕФА: «Будем диктовать условия с позиции страны-победителя»

    Широков – о возвращении России в турниры УЕФА: «Будем диктовать условия с позиции страны-победителя»

    Роман Широков высказался об условиях снятия международного бана с российских команд.

    «Калешин заявил, что Европа сама к нам прибежит? Она, может быть, не прибежит. Но мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Всe равно должны будем диктовать условия.

    Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдeм в УЕФА.

    Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-белорусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем у них было в еврокубках.

    Мы не можем прийти и по десять команд выставлять в Лиге чемпионов. Это тоже будет не совсем правильно. К тому же у нас президент очень трепетно относится к законам и везде их соблюдает, и страна в целом тоже. Просто вернeмся на свои позиции и немного поможем братьям-белорусам.

    Идеальный расклад? Он таким и будет. Просто это не так быстро может произойти – 3-4 года понадобится. Хотя, может быть, чуть быстрее получится. Сейчас Рамзан Ахматович [Кадыров] немного поднажмeт, и будет чуть быстрее», – заявил Широков.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • РФС мог уйти в Азиатскую конфедерацию, но пока решил остаться в УЕФА.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Metaratings

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    04.01.2024 18:53
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    Комментарии (30)
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    Andrering87
    1704410639
    Ля это г когда-то пасть свою закроет... Никчёмный тупоголовый олень...
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    Непутриот
    1704423246
    широков либо олигофрен, либо что-то с этого имеет, тупица от рождения
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1704426162
    Кто такой говорит от имени страны.
    Ответить
    Сергей-Садковский-google
    1704435996
    Как это ни печально, но иногда победители живут хуже побеждённых. Есть примеры в истории.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1704436972
    Видимо у Ромы интеллект такой же как у старухи алёшки))
    Ответить
    Сергей-Сарана-vkontakte
    1704444225
    Тупой футболистик! Кого ты победил?
    Ответить
    Добрый Бобер
    1704444677
    "К тому же у нас президент очень трепетно относится к законам и везде их соблюдает, и страна в целом тоже." АААХАХАХАХАХАААА!!!
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1704449916
    Рома не протрезвел после нового года(наверное). Вернут не скоро - это факт. На счёт соблюдения законов президентом - рассмешил. На счёт Рамзан поможет - ещё больше рассмешил (типа 2-я армия, без 10-20к тик токеров ничего не может).
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    --google
    1704471604
    Хватит уже бухать,Рома. Пора начинать готовиться к летнему чемпионату московских дворов...
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    полиграф-шариков-google
    1704514446
    заткнись, победитель
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