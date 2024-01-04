Широков – о возвращении России в турниры УЕФА: «Будем диктовать условия с позиции страны-победителя»

Роман Широков высказался об условиях снятия международного бана с российских команд.

«Калешин заявил, что Европа сама к нам прибежит? Она, может быть, не прибежит. Но мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Всe равно должны будем диктовать условия.

Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдeм в УЕФА.

Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-белорусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем у них было в еврокубках.

Мы не можем прийти и по десять команд выставлять в Лиге чемпионов. Это тоже будет не совсем правильно. К тому же у нас президент очень трепетно относится к законам и везде их соблюдает, и страна в целом тоже. Просто вернeмся на свои позиции и немного поможем братьям-белорусам.

Идеальный расклад? Он таким и будет. Просто это не так быстро может произойти – 3-4 года понадобится. Хотя, может быть, чуть быстрее получится. Сейчас Рамзан Ахматович [Кадыров] немного поднажмeт, и будет чуть быстрее», – заявил Широков.

Отстранение длится с февраля 2022 года.

РФС мог уйти в Азиатскую конфедерацию, но пока решил остаться в УЕФА.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток