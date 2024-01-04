Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Романцев сравнил уровень российских и иностранных тренеров

    Романцев сравнил уровень российских и иностранных тренеров

    Олег Романцев ответил, уступают ли российские тренеры своим коллегам из-за границы.

    «Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис]. Сейчас все, что хочешь, что нужно, возьми, все показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, все есть. Поэтому кто и где учит – не знаю.

    Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас на российских, не только футбольных специалистов, [не обращают внимания], у нас есть и тренерские школы фигурного катания, художественной гимнастики, разве они плохие?

    Но их тоже никуда не приглашают. Здесь дело не в их квалификации. Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокоплектация, но команды играют, значит, это тренерская работа.

    В прошлом году «Ростов» выступил хорошо, он был не укомплектован, но весь сезон вверху таблицы, это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали», – сказал Романцев.

    Новости по теме
    Романцев рассказал, чем больше всего гордится в «Спартаке» 4
    Романцев прояснил, почему «Спартак» называют «народной командой» 8
    Романцев раскрыл, за какую команду болел в детстве 1
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2024 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+