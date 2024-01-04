Романцев сравнил уровень российских и иностранных тренеров

Олег Романцев ответил, уступают ли российские тренеры своим коллегам из-за границы.

«Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис]. Сейчас все, что хочешь, что нужно, возьми, все показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, все есть. Поэтому кто и где учит – не знаю.

Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас на российских, не только футбольных специалистов, [не обращают внимания], у нас есть и тренерские школы фигурного катания, художественной гимнастики, разве они плохие?

Но их тоже никуда не приглашают. Здесь дело не в их квалификации. Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокоплектация, но команды играют, значит, это тренерская работа.

В прошлом году «Ростов» выступил хорошо, он был не укомплектован, но весь сезон вверху таблицы, это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали», – сказал Романцев.