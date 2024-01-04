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    • Тикнизян высказался о влиянии на тренировочный процесс его подъема в 3:30 утра, чтобы отвезти жену на работу

    Тикнизян высказался о влиянии на тренировочный процесс его подъема в 3:30 утра, чтобы отвезти жену на работу

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян порассуждал о том, вредят ли его работе на тренировках очень ранние подъемы.

    • Футболист просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти супругу на работу.
    • 24 октября он женился на телеведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.
    • В этом сезоне Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

    – В интернете разошлась история с подъемами в 3:30 ради того, чтобы отвезти Яну на эфир. Вряд ли тренерский штаб «Локомотива» обрадовался этой новости...

    – По факту – да, это нарушение спортивного режима. Но вопрос в том, что, если у тренерского штаба возникнет претензия или видение того, что я недорабатываю на тренировках, хожу сонный и не выспавшийся, и это будет влиять на тренировочный процесс, конечно, я пересмотрю свой взгляд на данную ситуацию.

    На данный момент мне это не мешает: потратить 20 минут на такси туда‑обратно, а потом лечь спать еще на 5-6 часов – для меня это не является проблемой.

    Это моя жена, я к ней отношусь таким образом, я ее люблю, и для меня важно проводить ее на работу. Ну и еще это же не каждый день происходит.

    Иногда могу ей просто заказать такси и остаться дома, всe зависит от конкретной ситуации.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2024 17:39
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    Комментарии (3)
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    Ziklop
    1704381870
    повторение тем кто забыл?
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    O-kolesov
    1704384811
    " Говорил я тебе , Володька, не женись так рано" к/ф Не может быть
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    Fialet
    1704391597
    Подкаблучник. Проститутка подмяла армянина, позорище.
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