Тикнизян высказался о влиянии на тренировочный процесс его подъема в 3:30 утра, чтобы отвезти жену на работу

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян порассуждал о том, вредят ли его работе на тренировках очень ранние подъемы.

Футболист просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти супругу на работу.

24 октября он женился на телеведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

В этом сезоне Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

– В интернете разошлась история с подъемами в 3:30 ради того, чтобы отвезти Яну на эфир. Вряд ли тренерский штаб «Локомотива» обрадовался этой новости...

– По факту – да, это нарушение спортивного режима. Но вопрос в том, что, если у тренерского штаба возникнет претензия или видение того, что я недорабатываю на тренировках, хожу сонный и не выспавшийся, и это будет влиять на тренировочный процесс, конечно, я пересмотрю свой взгляд на данную ситуацию.

На данный момент мне это не мешает: потратить 20 минут на такси туда‑обратно, а потом лечь спать еще на 5-6 часов – для меня это не является проблемой.

Это моя жена, я к ней отношусь таким образом, я ее люблю, и для меня важно проводить ее на работу. Ну и еще это же не каждый день происходит.

Иногда могу ей просто заказать такси и остаться дома, всe зависит от конкретной ситуации.

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