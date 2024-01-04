Тикнизян высказался о влиянии на тренировочный процесс его подъема в 3:30 утра, чтобы отвезти жену на работу

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян порассуждал о том, вредят ли его работе на тренировках очень ранние подъемы.
- Футболист просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти супругу на работу.
- 24 октября он женился на телеведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.
- В этом сезоне Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
– В интернете разошлась история с подъемами в 3:30 ради того, чтобы отвезти Яну на эфир. Вряд ли тренерский штаб «Локомотива» обрадовался этой новости...
– По факту – да, это нарушение спортивного режима. Но вопрос в том, что, если у тренерского штаба возникнет претензия или видение того, что я недорабатываю на тренировках, хожу сонный и не выспавшийся, и это будет влиять на тренировочный процесс, конечно, я пересмотрю свой взгляд на данную ситуацию.
На данный момент мне это не мешает: потратить 20 минут на такси туда‑обратно, а потом лечь спать еще на 5-6 часов – для меня это не является проблемой.
Это моя жена, я к ней отношусь таким образом, я ее люблю, и для меня важно проводить ее на работу. Ну и еще это же не каждый день происходит.
Иногда могу ей просто заказать такси и остаться дома, всe зависит от конкретной ситуации.
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