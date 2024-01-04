Лидер Первой лиги заинтересован во вратаре «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил желание клуба усилиться голкипером второй команды «Зенита» Богданом Москвичевым.

«Позиция вратаря нас интересует. В нашем списке есть группа кандидатов, но важно не только то, кто нам интересен, но и хочет ли футболист в нашу команду.

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев действительно есть в нашем списке, но пока наш главный тренер [Курбан Бердыев] выбирает, кто конкретно может усилить нашу команду.

Переговоры по Москвичеву ведет Шамиль Газизов, и меня интересует их конечная фаза», – сказал Гаджиев.

В 13 матчах этого сезона МФЛ Москвичев пропустил 13 голов.

Сообщалось, что «Динамо Мх» хочет арендовать его с правом выкупа, а «Зенит» настаивает на обычной аренде с бонусами для махачкалинского клуба.

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