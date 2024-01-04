Мостовой рассказал, что помешало Миранчуку заиграть на уровне Головина

Александр Мостовой прокомментировал игру Алексея Миранчука в матче «Аталанты» и «Сассуоло» (3:1).
- Российский полузащитник провел на поле 87 минут.
- Он забил гол и отдал ассист.
- «Аталанта» прошла в 1/4 финала Кубка Италии.
«Когда Миранчуку дают играть, он неплохо смотрится. Не знаю, что у них там с Гасперини происходит, но мы эту тенденцию видим на протяжении последних четырех лет.
Когда Миранчук уходил в «Торино», он был основным игроком в команде и лучшим по результативности. Это говорит о том, что уровень Серии А он выдерживает.
Попади Миранчук не в «Аталанту», может, заиграл бы на уровне Головина», – сказал Мостовой.