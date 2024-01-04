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    • Мостовой рассказал, что помешало Миранчуку заиграть на уровне Головина

    Мостовой рассказал, что помешало Миранчуку заиграть на уровне Головина

    Александр Мостовой прокомментировал игру Алексея Миранчука в матче «Аталанты» и «Сассуоло» (3:1).

    • Российский полузащитник провел на поле 87 минут.
    • Он забил гол и отдал ассист.
    • «Аталанта» прошла в 1/4 финала Кубка Италии.

    «Когда Миранчуку дают играть, он неплохо смотрится. Не знаю, что у них там с Гасперини происходит, но мы эту тенденцию видим на протяжении последних четырех лет.

    Когда Миранчук уходил в «Торино», он был основным игроком в команде и лучшим по результативности. Это говорит о том, что уровень Серии А он выдерживает.

    Попади Миранчук не в «Аталанту», может, заиграл бы на уровне Головина», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2024 16:00
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    Комментарии (3)
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    САДЫЧОК
    1704373848
    У них у обоих уровень один и тот же - Никакой !
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    FCSpartakM
    1704378642
    Так вся соль в том, что Миранчук играет в команде с сильным составом, а Головин -нет и уровень совсем разный у чемпионатов. Головин сам бы сидел в Аталанте на банке
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    rac531
    1704383600
    Просто у Головина кроме мастерства есть характер, а у этого пе...рилы ни того, ни другого)
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