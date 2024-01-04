Стало известно, почему Артур сомневается в необходимости перехода в «Зенит»

«Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера Артура за 15+3 миллиона евро, однако о переходе еще не сообщили официально, так как не получено согласие игрока.

По данным Globo Esporte, основными причинами для сомнений футболиста стали необходимость уехать далеко от семьи и климат. Также игрока удерживает любовь местных болельщиков и длительный контракт с нынешним клубом – до конца 2027 года. В пользу возможного трансфера для Артура говорит финансовый аспект.

Если переговоры не завершатся в ближайшее время, футболист должен будет приехать в расположение «Палмейрас» 8 января.

Сейчас Артур в отпуске в Сеаре с семьей, и он пока не решил, хочет ли переходить в российский клуб.

Ожидалось, что сделку закроют в конце прошлой недели, но из-за сомнений бразильца этого пока не случилось.