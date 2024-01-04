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    • Стало известно, почему Артур сомневается в необходимости перехода в «Зенит»

    Стало известно, почему Артур сомневается в необходимости перехода в «Зенит»

    «Палмейрас» и «Зенит» договорились о трансфере правого вингера Артура за 15+3 миллиона евро, однако о переходе еще не сообщили официально, так как не получено согласие игрока.

    По данным Globo Esporte, основными причинами для сомнений футболиста стали необходимость уехать далеко от семьи и климат. Также игрока удерживает любовь местных болельщиков и длительный контракт с нынешним клубом – до конца 2027 года. В пользу возможного трансфера для Артура говорит финансовый аспект.

    Если переговоры не завершатся в ближайшее время, футболист должен будет приехать в расположение «Палмейрас» 8 января.

    Сейчас Артур в отпуске в Сеаре с семьей, и он пока не решил, хочет ли переходить в российский клуб.

    Ожидалось, что сделку закроют в конце прошлой недели, но из-за сомнений бразильца этого пока не случилось.

    • За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах.
    • Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.

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    Источник: Globo Esporte

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    04.01.2024 14:10
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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1704370432
    Зенит на официальном сайте поприветствовал Педро в составе Зенита! Где это на этом сайте?
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    lek!
    1704372115
    Такая рубка за игрока который сидит на замене , да ще за такие деньги.
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    DMитрий
    1704377663
    Раз мыслишки в голове противоречивые, то главное чтобы не получилось как с Юри Алберто... А то вспомнит через месяц про мамкину сиську, пляжи Бразилии и начнет готовить побег.
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