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    • В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией

    В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией

    Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар прокомментировал возможность провести товарищеский матч со сборной России весной.

    «Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», – сказал Тозар.

    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
    • В последний раз сборная России играла с национальными командами из УЕФА в ноябре 2021 года в рамках отбора на ЧМ-2022.
    • 20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация договорилась с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча национальных команд в марте 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    04.01.2024 13:41
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