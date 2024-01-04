В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар прокомментировал возможность провести товарищеский матч со сборной России весной.
«Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», – сказал Тозар.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
- В последний раз сборная России играла с национальными командами из УЕФА в ноябре 2021 года в рамках отбора на ЧМ-2022.
- 20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация договорилась с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча национальных команд в марте 2024 года.