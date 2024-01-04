В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар прокомментировал возможность провести товарищеский матч со сборной России весной.

«Для нас матч со сборной России в марте этого года крайне маловероятен. Мы работаем над другими договоренностями», – сказал Тозар.