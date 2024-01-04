Черышев прокомментировал возможный переход в РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что будет готов рассмотреть предложения из России в летнее трансферное окно.

«Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне. Конечно, будем все рассматривать. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы еще много лет играть в футбол.

Мог ли я раньше перейти в РПЛ? Это был период до пандемии. Был интерес от топ-клубов РПЛ. Но тогда у меня оставался еще один год по контракту с «Валенсией», мне было там комфортно, я не хотел менять Испанию на российский чемпионат», – сказал Черышев.

В нынешнем сезоне 33-летний Черышев провел за «Венецию» 8 встреч в Серии B и 1 в Кубке Италии, но ни разу не отыграл полный матч. Лишь раз Черышев попал в стартовый состав, а в остальных случаях выходил на замену.

Сообщалось об интересе к российскому футболисту со стороны «Лекко» и «Пари НН».

Черышев никогда не играл в РПЛ.

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