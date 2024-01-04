Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетик», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 21:15 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Севилья»: Дмитрович, Рамос, Гудель, Баде, Педроса, Ракитич, Соу, Сумаре, Санчес, Окампос, Сусо.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес
«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Весга, Беренгер, Сансет, Уильямс, Прадос, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале OKKO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».