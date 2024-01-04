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    • «Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024

    «Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетик», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 21:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Севилья»: Дмитрович, Рамос, Гудель, Баде, Педроса, Ракитич, Соу, Сумаре, Санчес, Окампос, Сусо.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    «Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Весга, Беренгер, Сансет, Уильямс, Прадос, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетик»

    Севилья-Атлетик смотреть онлайн 4 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.01.2024 11:58
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