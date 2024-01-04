Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Барселоны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 23:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Моко, Муньос, Луаодис, Родригес, Парк, Эль-Хаддади, Пехиньо.

Главный тренер: Гарсия Пимента

«Барселона»: Пенья, Канселу, Бальде, Араухо, Кунде, Роберто, Де Йонг, Гюндоган, Торрес, Левандовски, Рафинья.

Главный тренер: Хави

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Барселона»