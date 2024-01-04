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    • «Лас-Пальмас» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024

    «Лас-Пальмас» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Барселоны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января 2024, в 23:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Мармоль, Моко, Муньос, Луаодис, Родригес, Парк, Эль-Хаддади, Пехиньо.

    Главный тренер: Гарсия Пимента

    «Барселона»: Пенья, Канселу, Бальде, Араухо, Кунде, Роберто, Де Йонг, Гюндоган, Торрес, Левандовски, Рафинья.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Барселона»

    Лас-Пальмас-Барселона смотреть онлайн 4 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.01.2024 11:53
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