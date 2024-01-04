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    • Стоимость строительства нового стадиона «Факела» превысит 1,5 миллиарда рублей

    Стоимость строительства нового стадиона «Факела» превысит 1,5 миллиарда рублей

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что новая арена «Факела» готова на 60%. Сдать ее в эксплуатацию планируют 1 июня.

    «Стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей. Это связано в первую очередь с изменением количества посадочных мест на стадионе с 8 000 до 10 000, а значит и с внесением существенных изменений в проектную документацию, с увеличением объема строительно-монтажных работ», – сообщил Гусев.

    • В 2022 году, власти Воронежской области взяли стадион Центральный, на котором сейчас принимает соперников «Факел», в аренду сроком на пять лет.
    • После 18 туров нынешнего сезона РПЛ воронежский клуб занимает 11-е место, набрав 21 очко.

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    Источник: телеграм-канал Александра Гусева

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    04.01.2024 10:42
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    Комментарии (4)
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    Rabinovi_ch
    1704355739
    Не мало ли для Воронежа стадион на 10к зрителей?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1704356601
    И без крыши ? Воронеж не Кипр
    Ответить
    Desma
    1704358637
    Город миллионник, а посадочных мест всего 10000 и без крыши. Кому нужен такой стадион, если играют весна-осень?
    Ответить
    Ziklop
    1704366485
    деньги освоили, эффект от такого вложения сомнительный. мест и комфорта собственно не прибавилось, а если посчитать затраты на каждое место? то совсем печальный проект.
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