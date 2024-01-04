Стоимость строительства нового стадиона «Факела» превысит 1,5 миллиарда рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что новая арена «Факела» готова на 60%. Сдать ее в эксплуатацию планируют 1 июня.

«Стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей. Это связано в первую очередь с изменением количества посадочных мест на стадионе с 8 000 до 10 000, а значит и с внесением существенных изменений в проектную документацию, с увеличением объема строительно-монтажных работ», – сообщил Гусев.