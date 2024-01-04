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    • Ренан прокомментировал переход из «Зенита» в бразильский клуб

    Ренан прокомментировал переход из «Зенита» в бразильский клуб

    Защитник Роберт Ренан оставил запись на своей странице в социальной сети после перехода из «Зенита» в «Интернасьонал» на правах аренды.

    «Я всегда был ребенком‑мечтателем. Пусть я буду примером того, что не нужно сдаваться. Пусть это будет благословенный год!» – написал Ренан.

    Соглашение 20-летнего игрока с командой из Порту‑Алегри рассчитано до конца 2024 года.

    • Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года из бразильского «Коринтианса».
    • В составе петербургской команды он провел 18 матчей, выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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    Источник: Страница Роберта Ренана в соцсети X

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    04.01.2024 09:39
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