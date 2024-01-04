Ренан прокомментировал переход из «Зенита» в бразильский клуб

Защитник Роберт Ренан оставил запись на своей странице в социальной сети после перехода из «Зенита» в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Я всегда был ребенком‑мечтателем. Пусть я буду примером того, что не нужно сдаваться. Пусть это будет благословенный год!» – написал Ренан.

Соглашение 20-летнего игрока с командой из Порту‑Алегри рассчитано до конца 2024 года.