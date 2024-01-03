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    • Бояринцев рассказал, разрешает ли игрокам спиртное после матчей

    Бояринцев рассказал, разрешает ли игрокам спиртное после матчей

    Бывший тренер «Текстильщика», «Новосибирска», «Сокола» Денис Бояринцев позволяет игрокам выпивать после матчей.

    – Европейские тренеры разрешают футболистам употреблять в меру. Мы в России, многие говорят, что в России не умеют пить в меру. Разрешаете ли вы футболистам выпить бокал пива после футбола?

    – Надо смотреть по команде. Если команда адекватная, люди нормальные, понимающие, то я не вижу проблем. У меня были моменты, когда работал во Второй лиге и была дальняя дорога на автобусе. Здесь нет проблем. После удачных игр я разрешал пиво в автобус. Не вижу препятствий, если хорошо отработали, да еще и ехать 15 часов на автобусе. На сборах нет – здесь для меня табу.

    • 45-летний Бояринцев трижды выводил команды из Второй лиги в Первую.
    • В 2023 году он сделал это с «Соколом».
    • Сейчас саратовцев возглавляет белорус Алексей Бага.

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    Источник: Metaratings

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    03.01.2024 20:33
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