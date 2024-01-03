Крижан из «Родины»: «Хочу завершить карьеру в России, нет большого желания возвращаться в Европу»

Защитника «Родины» Митю Крижана все устраивает в России.

«Правда ли, то я хочу играть в России до конца карьеры? Да, я говорил об этом не только агенту, но и семье, девушке, друзьям. У меня нет большого желания возвращаться в Европу, потому что я получаю удовольствие, живя в России.

Я в Москве, футбол отличный, зарплаты высокие – особенно если попадeшь в РПЛ. Я чувствую себя комфортно. Мне просто нравится Россия, и если я закончу карьеру здесь – отлично. Затем, возможно, вернусь жить в Европу. А может, останусь в России, кто знает», – сказал Крижан.