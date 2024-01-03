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    • Крижан из «Родины»: «Хочу завершить карьеру в России, нет большого желания возвращаться в Европу»

    Крижан из «Родины»: «Хочу завершить карьеру в России, нет большого желания возвращаться в Европу»

    Защитника «Родины» Митю Крижана все устраивает в России.

    «Правда ли, то я хочу играть в России до конца карьеры? Да, я говорил об этом не только агенту, но и семье, девушке, друзьям. У меня нет большого желания возвращаться в Европу, потому что я получаю удовольствие, живя в России.

    Я в Москве, футбол отличный, зарплаты высокие – особенно если попадeшь в РПЛ. Я чувствую себя комфортно. Мне просто нравится Россия, и если я закончу карьеру здесь – отлично. Затем, возможно, вернусь жить в Европу. А может, останусь в России, кто знает», – сказал Крижан.

    • 26-летний словенец в «Родине» год.
    • Он стоит 450 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у Крижана 15 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2024 16:57
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1704293438
    Болтун трепач))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1704295390
    Сиди у себя балабол
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