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    • Стало известно, дарил ли Кадыров подарки игрокам «Ахмата» в первой части сезона

    Стало известно, дарил ли Кадыров подарки игрокам «Ахмата» в первой части сезона

    Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович еще не виделся с почетным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.

    «Я никогда не встречал Рамзана Кадырова, но надеюсь, что скоро это случится. Слышал о нем очень много хорошего. Он присылал нам сообщения с поддержкой или же с поздравлениями после побед.

    Подарки? Слушайте, я не думаю, что своей игрой в первой части сезона мы заслужили какие-то подарки. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем принести Рамзану Ахматовичу больше позитивных эмоций», – сказал Челикович.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2024 15:42
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