Стало известно, дарил ли Кадыров подарки игрокам «Ахмата» в первой части сезона

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович еще не виделся с почетным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.

«Я никогда не встречал Рамзана Кадырова, но надеюсь, что скоро это случится. Слышал о нем очень много хорошего. Он присылал нам сообщения с поддержкой или же с поздравлениями после побед.

Подарки? Слушайте, я не думаю, что своей игрой в первой части сезона мы заслужили какие-то подарки. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем принести Рамзану Ахматовичу больше позитивных эмоций», – сказал Челикович.