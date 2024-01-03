Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Мальорки», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 21:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Лунин, Карвахаль Тчуамени, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Мальорка»: Райкович, Настасич, Лато, Маффео, Гонсалес, Раильо, Дардер, Коста, Родригес, Санчес, Ларин.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Мальорка»