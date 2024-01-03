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    • «Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024

    «Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Мальорки», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 21:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Карвахаль Тчуамени, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Диас.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Мальорка»: Райкович, Настасич, Лато, Маффео, Гонсалес, Раильо, Дардер, Коста, Родригес, Санчес, Ларин.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Мальорка»

    Реал-Мальорка смотреть онлайн 3 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.01.2024 12:46
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