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    Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Бразилии.

    «Весь мир знает, что у меня были контакты с бывшим президентом Бразильской конфедерации футбола [Эднальдо Родригесом].

    Я горжусь этим, но переговоры были на паузе, потому что мы ждали, что скажет «Реал». Я ему благодарен, но в конце концов всe сложилось так, как я хотел: я остаюсь здесь», – сказал итальянец.

    • На прошлой неделе Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до лета 2026-го.
    • Он вернулся в Мадрид летом 2021 года, до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год.
    • За оба периода тренер выиграл 10 трофеев.

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    Источник: Madrid Xtra

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    02.01.2024 19:45
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