Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Бразилии.

«Весь мир знает, что у меня были контакты с бывшим президентом Бразильской конфедерации футбола [Эднальдо Родригесом].

Я горжусь этим, но переговоры были на паузе, потому что мы ждали, что скажет «Реал». Я ему благодарен, но в конце концов всe сложилось так, как я хотел: я остаюсь здесь», – сказал итальянец.