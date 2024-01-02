Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Бразилии.
«Весь мир знает, что у меня были контакты с бывшим президентом Бразильской конфедерации футбола [Эднальдо Родригесом].
Я горжусь этим, но переговоры были на паузе, потому что мы ждали, что скажет «Реал». Я ему благодарен, но в конце концов всe сложилось так, как я хотел: я остаюсь здесь», – сказал итальянец.
- На прошлой неделе Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до лета 2026-го.
- Он вернулся в Мадрид летом 2021 года, до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год.
- За оба периода тренер выиграл 10 трофеев.